“Schlag den Star”: Tim Wiese kennt den Vornamen der Bundeskanzlerin nicht

Zugegeben, der Unterschied ist nicht groß. Aber falsch lag Tim Wiese trotzdem: Denn die Bundeskanzlerin heißt nicht „Angelika“ sondern Angela Merkel. Der frühere Nationaltorwart lag also daneben, als er bei „Schlag den Star“ am Samstagabend tippte, dass Merkel diesen Vornamen trägt.

Glück für Wiese: Die Frage war nur eine Testfrage, um das Spiel zu verstehen. Als es danach ernst wurde, lief es aber auch nicht viel besser für Wiese. Das Spiel „Vornamen“ gewann Esume mit 16 zu 13. Zu diesem Zeitpunkt lag er mit neun zu eins Punkten vorne.

Der Spott für Wiese ließ nicht lange auf sich warten. Twitter-Nutzer machten sich postwendend über den Ex-Fußballer lustig, der Probleme mit den meist nur leicht veränderten Vornamen der prominenten Leute hatte,

Wiese trat am Samstagabend gegen den Football-Coach und -Experten Patrick Esume an. Sie maßen sich in bis zu 15 Spielen. „Vornamen“ war das vierte Spiel des Abends. Der Sieger erhielt 100.000 Euro.

pach/RND