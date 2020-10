Dank Sturmtief „Gisela“: Mann findet auf Rügen riesigen Bernstein

Das Sturmtief „Gisela“ hat einem Mann auf der Insel Rügen einen Schatz beschert. Am 16. Oktober, als bis zu fünf Meter hohe Wellen an den Stränden anbrandeten, wurde dem 53-Jährigen morgens um 4 Uhr am Strand von Binz ein großer Bernstein vor die Füße gespült, wie die Ostsee-Zeitung berichtet.

Der Fund des passionierten Bernsteinfischers aus Sassnitz wiegt 1119 Gramm und ist damit einer der schwersten Bernsteine die auf der Ostseeinsel strandeten. Der größte je auf Rügen angespülte Bernstein hatte ein Gewicht von 1686 Gramm.

Der Stein wurde sogleich zum Geschenk. Denn der Finder und seine Frau feierten am Tag des Funds ihren 22. Hochzeitstag. Dass der Bernsteinpreis derzeit wegen der Marktsättigung niedrig steht, kümmert die beiden Sassnitzer nicht. Sie wollen den Brocken behalten und ihn zuhause in einer Vitrine ausstellen.

RND/big