Ex-Partnerin von Jeffrey Epstein: Ghislaine Maxwell will nichts von Missbrauchstaten gewusst haben

Ghislaine Maxwell gilt nach dem Tod von Sexualstraftäter Jeffrey Epstein als zentrale Figur in dem Missbrauchsskandal: Mehr als drei Monate nach ihrer Festnahme wurde nun ein 418-seitiges Gerichtsdokument einer Vernehmung aus dem Jahr 2016 veröffentlicht. Wie die „New York Times“ berichtet, leugnete sie damals, Minderjährige für sexuelle Massagen an Epstein rekrutiert zu haben.

Darüber hinaus sagte Maxwell, dass sie nicht gewusst habe, dass Epstein Mädchen und junge Frauen missbrauchte. Außerdem bestreitet sie sexuellen Kontakt zu Minderjährigen gehabt zu haben. „Mir fällt nichts ein, was ich illegales getan habe“, so Maxwell in dem Verhör.

Anfang Juli festgenommen

Maxwell war Anfang Juli im US-Bundesstaat New Hampshire festgenommen worden. Ihr werden sechs Anklagepunkte vorgeworfen, darunter Verführung Minderjähriger zu illegalen Sexhandlungen und Meineid. Auf die Anklagepunkte, die sich auf die Jahre 1994 bis 1997 beziehen, stehen jeweils Höchststrafen von fünf bis zehn Jahren Gefängnis.

Dutzende Minderjährige missbraucht

Maxwell hatte Mitte Juli vor Gericht eine Beihilfe jedoch bestritten und auf „nicht schuldig“ plädiert. Ihr Ex-Partner Jeffrey Epstein soll Dutzende Minderjährige missbraucht und zur Prostitution gezwungen haben. 2008 war er in dieser Sache einem Bundesverfahren entgangen, indem er eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft einging.

Epstein bekannte sich damals teilweise schuldig und bekam eine milde Haftstrafe. 2019 wurde er in New York erneut angeklagt und nahm sich kurz danach in einer Gefängniszelle das Leben.

RND/am/dpa