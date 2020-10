Wo Weihnachtsmärkte 2020 stattfinden, und wo nicht

„Alle Jahre wieder…“ bekommt 2020 eine traurige Wendung – und natürlich trägt die Pandemie Schuld daran. Mit Freunden und Familie glühweintrinkend über den Weihnachtsmarkt bummeln? In vielen Orten Deutschlands wird das dieses Jahr nicht möglich sein – oder zumindest nicht wie gewohnt. In vielen Gemeinden liegen die Grenzwerte über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Zahlreiche Städte haben ihre Weihnachtsmärkte deshalb komplett oder teilweise abgesagt. Zuletzt sagte die Stadt Frankfurt am Main ihren Weihnachtsmarkt in der Innenstadt ab.

Weihnachtsmärkte im Corona-Jahr: Wie ist die rechtliche Lage?

Die Entscheidung, ob Weihnachtsmärkte stattfinden dürfen oder nicht, liegt bei den jeweiligen Kommunen. Als Grundlage für die Entscheidungen dienen die jeweiligen Corona-Schutzverordnungen der Bundesländer. Was diese zu Weihnachtsmärkten und anderen Großveranstaltungen sagen, fassen wir hier zusammen. Ein generelles Verbot von Weihnachtsmärkten gibt es in Deutschland nicht.

Aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens haben viele Behörden noch keine endgültigen Verbote ausgesprochen. In vielen Städten und Gemeinden wird noch beraten, wie sich Weihnachtsmärkte während der Corona-Pandemie sicher auf die Beine stellen lassen. Andernorts sind Weihnachtsmärkte unter besonderen Abstands- und Hygieneauflagen (dazu gehören unter anderem Eingangsschleusen, verkleinerte Standorte, Alkoholverbote und geänderte Öffnungszeiten) bis auf Weiteres zugelassen.

Wo fallen Weihnachtsmärkte wegen Corona aus, wo finden sie unter Vorbehalt statt? Der aktuelle Stand in den deutschen Großstädten.

Corona und Weihnachtsmärkte 2020: Absagen in Berlin, München, Frankfurt und Köln

25.10.2020: Frankfurt am Main – In einer Sondersitzung des Verwaltungsstabs am Samstag (24. Oktober) wurde beschlossen, den Weihnachtsmarkt in Frankfurt am Main endgültig abzusagen. 22.10.2020: Berlin – Der Weihnachtsmarkt auf dem Gendarmenmarkt wurde abgesagt. Grund dafür sind gesundheitliche und wirtschaftliche Risiken angesichts steigender Neuinfektionen. Im vergangenen Jahr haben rund 900.000 Menschen den traditionellen Weihnachtsmarkt am Berliner Gendarmenmarkt besucht. 21.10.2020: München – Der Münchner Christkindlmarkt findet unter Vorbehalt statt. An den Ständen gilt eine Maskenpflicht, Alkohol darf nur nach vorheriger Registrierung konsumiert werden. 01.09.2020: Köln – Als eine der ersten Städte hat Köln den Weihnachtsmarkt am Kölner Dom vollständig abgesagt. Mit rund fünf Millionen Besuchern sei der Markt auf dem Roncalliplatz ein Publikumsmagnet, so die Begründung der Veranstalter.

Weihnachtsmärkte 2020: Hier gibt es Absagen

In folgenden Großstädten (mindestens 100.000 Einwohner) wurden Weihnachtsmärkte in den jeweiligen Innenstädten wegen der Corona-Pandemie offiziell abgesagt. In einigen Städten sollen stattdessen Buden und Weihnachtsmarktstände punktuell erlaubt sein.

(Stand: 25. Oktober)

Bochum Bonn Bottrop Duisburg Düsseldorf Freiburg im Breisgau Fürth Gelsenkirchen Gütersloh Hamm Heidelberg Heilbronn Herne Karlsruhe Moers Pforzheim Potsdam Remscheid Reutlingen Siegen Stuttgart Ulm

Weihnachtsmärkte 2020: Hier gibt es bislang keine Absage

In folgenden Großstädten (mindestens 100.000 Einwohner) wurden Weihnachtsmärkte in den jeweiligen Innenstädten bislang nicht abgesagt. Teilweise dürfen die Märkte unter Einhaltung besonderer Abstands- und Hygieneschutzkonzepte stattfinden.

(Stand: 25. Oktober)

Aachen Augsburg Bergisch Gladbach Bielefeld Braunschweig Bremen Bremerhaven Chemnitz Darmstadt Dortmund Dresden Erfurt Erlangen Essen Göttingen Hagen Halle (Saale) Hamburg Hannover Hildesheim Ingolstadt Jena Kaiserslautern Kassel Kiel Koblenz Krefeld Leipzig Leverkusen Lübeck Ludwigshafen am Rhein Magdeburg Mainz Mannheim Mönchengladbach Mülheim a. d. Ruhr Münster Neuss Nürnberg Oberhausen Offenbach am Main Oldenburg Osnabrück Paderborn Recklinghausen Regensburg Rostock Saarbrücken Salzgitter Solingen Trier Wiesbaden Wolfsburg Wuppertal Würzburg

RND/pf