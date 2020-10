Schauspielerin Minh-Khai Phan-Thi: „Werde auf offener Straße rassistisch beschimpft“

Berlin. Die Schauspielerin Minh-Khai Phan-Thi (46, „Nachtschicht“) hat im Alltag immer wieder mit Rassismus zu kämpfen. „Ich werde auf offener Straße rassistisch beschimpft“, sagte die 46-Jährige, deren Eltern aus Vietnam stammen, dem Magazin „Bunte“. Neulich habe sie ein weißer Mann auf der Straße angeschrien mit den Worten: „Geh nach Hause, du blöder Japse!“.

Phan-Thi spricht mittlerweile mit anderen Betroffenen in ihrem Podcast „Anderssein“ über diese Erfahrungen. „Heute bestimme ich, wann ich über mein Aussehen oder meine Herkunft rede.“ Die Schauspielerin ist am 30. Oktober mit Oliver Mommsen in dem Film „Papa auf Wolke 7″ zu sehen.

RND/dpa