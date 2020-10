Kim Kardashian feiert Geburtstag trotz Corona auf Privatinsel – und wird zum Meme

Influencerin Kim Kardashian ist 40 Jahre alt geworden: Mit ihrer Familie und Freunden feierte sie ihren Geburtstag auf einer privaten Insel. Die Fotos und ihr Text dazu kommen im Netz allerdings nicht gut an. So postete die Unternehmerin mehrere Bilder ihres Partyurlaubs, auf denen sie mit zahlreichen Familienmitgliedern und Freunden zu sehen ist.

Dazu schreibt Kardashian auf Twitter: „Nach zwei Wochen, in denen ich mehrere Gesundheitsscreens durchführte und alle um Quarantäne bat, überraschte ich meinen engsten inneren Kreis mit einem Ausflug auf eine Privatinsel, wo wir für einen kurzen Moment so tun konnten, als sei alles normal.“

In den Kommentaren kritisieren einige Twitter-User den Reality-Star. So kommentiert ein Follower: „Was in aller Welt hat Sie auf den Gedanken gebracht, dass es eine gute Idee war, über Ihren Privatjet zu tweeten und mitten in einer Pandemie, die 200.000 Leben genommen hat, eine Privatinsel zu mieten?“

Ein anderer Nutzer schreibt: „Und wie ‚überrascht‘ man jemanden, wenn man ihm im Voraus gesagt hat, er solle unter Quarantäne gestellt werden? Haben Sie sie auch getestet? Übrigens, Privatinseln haben kein Covid, sondern Menschen. Sie sind also eigentlich vor nichts davongekommen.“

Mittlerweile ziehen einige Twitter-Nutzer Kardashian ins Lächerliche und machen Memes aus ihrem Beitrag. Sie posten Fotos und versehen diese mit der gleichen Bildunterschrift, wie zum Beispiel die US-amerikanische Autorin Taffy Brodesser-Akner.

Eine weitere britische Schriftstellerin, Otegha K. Uwagba, postete ein Screenshot der US-Serie „Succession“ und dazu den Text von Kardashian.

Erst vor wenigen Tagen sorgte ein anderer Beitrag von Kardashian für Kritik bei ihren Followern. Sie teilte ein Foto von sich im Bikini und schrieb dazu „Das ist 40!“ Einige Fans störten sich daran, dass Kardashian ein Schönheitsideal propagiert, dass demnach ohne Schönheitsoperationen, Fitnesstrainer und Privatkoch unerreichbar sei.

RND/am