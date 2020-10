London. Unterstützung aus Großbritannien: Der Sänger Harry Styles würde für Joe Biden als neuen US-Präsidenten stimmen – wenn er es denn dürfte. „Wenn ich in Amerika wählen könnte, würde ich für Güte stimmen“, schrieb der 26 Jahre alte Brite auf Twitter und teilte dazu einen Wahlkampf-Spot von Biden.

In der kommenden Woche wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Amtsinhaber Donald Trump tritt erneut für die Republikaner an, Herausforderer Joe Biden für die Demokraten.

RND/dpa