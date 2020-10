Hamburger Neuzugang: Hugo Egon Balder zieht in die “schönste Stadt”

Hamburg liebt man. Geht gar nicht anders. Die Hansestadt ist jetzt auch die neue Heimat von Hugo Egon Balder. Der 70-jährige „Tutti Frutti“-Moderator verwirklicht so – mit seiner Ehefrau Elena (54) – ein lange geplantes Vorhaben. „Es war immer mein Wunsch, in die schönste Stadt Deutschlands zu ziehen“, sagte Balder gegenüber „Bild.de“. Er habe aber warten wollen, bis seine beiden Kinder die Schule hinter sich haben. „Das ist jetzt der Fall. Sie leben bei ihrer Mutter und wollen studieren.“

Eine schöne Mietwohnung habe er nach dem Weggang aus Köln in Blankenese gefunden. Wonach er strebe seien Ruhe und Spaziergänge am Elbstrand, so Balder zur „Bild“. So richtig hanseatisch eingrooven kann Balder sich derzeit indes noch nicht – er steht derzeit regelmäßig in Berlin auf der Bühne.

Geschäftlich hatte er sowieso schon einen Koffer in St. Pauli. Als Mitinhaber des „Zwick“, so verriet er auf „Bild.de“ „freue ich mich auf meine Kneipe, in der ich dann hoffentlich wieder Musik machen kann.“ Weitere Vorfreuden sind kulinarischer Art: Labskaus und ein Fischbrötchen mit Nordseekrabben.

RND/big