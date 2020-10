Messerattacke in Frankreich: Ein Toter und mehrere Verletzte in Nizza

Nizza. Bei einer Messerattacke in der südfranzösischen Küstenstadt Nizza hat es laut Medienberichten einen Toten und mehrere Verletzte gegeben. Der Vorfall habe sich in der Nähe der Kirche Notre-Dame ereignet, berichtete der Nachrichtensender BFMTV am Donnerstag. Die Polizei riet, den Bereich zu meiden und nahm zu Einzelheiten zunächst nicht Stellung.

RND/dpa