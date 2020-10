Mousse T. findet Teil-Lockdown verständlich – und hat eine große Bitte

Hannover. Der DJ und Produzent Mousse T. (54, „Sex Bomb“) findet es schade, dass es in der Corona-Pandemie bis zum Teil-Lockdown gekommen ist. „Aber vollkommen verständlich, dass man jetzt Maßnahmen ergreifen muss, die ein bisschen rigoroser sind, um des Ganzen Herr zu werden“, sagte er am Donnerstag in Hannover.

„Was ich begrüßen würde, ist, dass man hier und jetzt auch die Kulturschaffenden unterstützt. Wir können nicht arbeiten in dieser Zeit – genauso wenig wie zum Beispiel die Gastro-Betriebe.“

Angebracht wäre aus seiner Sicht eine Unterstützung seitens der Allgemeinheit und des Staates. „Ansonsten trage ich alle Maßnahmen selbstverständlich mit und erachte diese auch als notwendig.“

