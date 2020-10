Tennisstar Alexander Zverev wird Papa: „Freue mich sehr auf das Kind“

Köln. Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev (23) wird Vater. Das bestätigte der Weltranglisten-Siebte aus Hamburg am Donnerstagabend in den sozialen Netzwerken. „Die letzten Tage waren für mich herausfordernd. Ich werde mit 23 Jahren Vater. Und ich freue mich sehr auf das Kind“, schrieb Zverev bei Instagram. Zuvor hatte Zverevs Ex-Freundin Brenda Patea (27) in einem Interview der „Gala“ von ihrer Schwangerschaft berichtet.

„Auch wenn Brenda und ich nicht mehr zusammen sind, haben wir ein gutes Verhältnis und ich werde meiner Verantwortung als Vater gerecht. Wir werden uns gemeinsam um den kleinen Menschen, der da heranwächst, kümmern“, schrieb der US-Open-Finalist. „Mehr möchte ich aber zu diesem privaten Thema öffentlich nicht sagen. Ich bin mir sicher, dass Brenda und ich das auch ohne Medien schaffen.“

