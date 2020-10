Schlägerei in Paderborn – dann zückt ein Mann seine Waffe und schießt

Paderborn. Auf offener Straße soll ein 33 Jahre alter Mann am Samstagmorgen in Paderborn mit einer Waffe geschossen und sich dann in einer Wohnung verschanzt haben. Dem Vorfall war laut Polizeimitteilung eine Schlägerei mit drei weiteren Beteiligten vorausgegangen. Die genauen Umstände der Tat waren zunächst unklar.

Ein Passant hatte am frühen Morgen die Polizei alarmiert, nachdem er einen Schuss gehört hatte. Der mutmaßliche Schütze sei mit einer weiteren Person in die Wohnung geflüchtet, wie es hieß. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei umstellte das Gebäude und nahm die beiden fest. Beamte fanden eine Patronenhülse, aber zunächst keine Schusswaffe.

RND/dpa