“Unglaublich grausam”: Shakira kritisiert Trumps Einwanderungspolitik

Vor wenigen Wochen ist herausgekommen, dass die Eltern von 545 Kindern auch nach mehr als einem Jahr unauffindbar sind. Die zuvor geflüchteten Familien wurden aufgrund der „Null Toleranz“-Politik von US-Präsident Donald Trump zwischen 2017 und 2018 an der Mexiko-USA-Grenze voneinander getrennt. Shakira drückt nun ihr Entsetzen aus: In einem offenen Brief im „Time“-Magazin nennt die 43-Jährige diese Einwanderungspolitik „unvorstellbar grausam“. So würde dieses Trauma die Kinder ein Leben lang begleiten.

Weiter schreibt sie: „Es gibt einfach keine Rechtfertigung für den Schaden, der diesen unschuldigen Kindern zugefügt wurde.“ Ihrer Ansicht nach müssen die verantwortlichen Personen zur Rechenschaft gezogen werden.

Mehr als 2700 Kinder betroffen

Die betroffenen Kinder waren am Anfang der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump zwischen dem 1. Juli 2017 und dem 26. Juni 2018 von ihren Eltern getrennt worden. Die Praxis endete erst, als ein Bundesgericht in San Diego anordnete, dass Kinder in der Obhut der Regierung mit ihren Eltern vereint werden müssen. Die Regierung hatte damals ein lückenhaftes Nachverfolgungssystem.

Bis zum Juni 2018 sind unter der „Null Toleranz“-Politik von Trumps Regierung mehr als 2700 Kinder an der Grenze von ihren Eltern gerissen worden. Die Politik zielte darauf ab, jeden Erwachsenen strafrechtlich zu verfolgen, der auf illegale Weise die Grenze aus Mexiko überschreitet.

