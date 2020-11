Am Tag der Toten, der traditionell am 2. November gefeiert wird, sind viele Mexikaner auf dem Friedhof, um an ihre verstorbenen Verwandten zu denken, ihre Gräber mit Blumen zu schmücken, Worte und Melodien an sie zu richten. Quelle: Jacky Muniello/dpa

Tag der Toten: Mexiko trauert um Ärzte und Krankenhauspersonal Mexiko-Stadt. Kleine Skelett-Figuren mit Gesichtsmasken und weißen Kitteln sind am diesjährigen Tag der Toten in Mexiko häufig zu sehen. Das Land nimmt seinen traditionellen Feiertag am Sonntag und Montag zum Anlass, der mehr als 1700 offiziell bekannten Mediziner und Gesundheitsbeamten zu gedenken, die nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind. Einer dieser Toten ist der Arzt José Luis Linares, der Patienten in einem Armenviertel von Mexiko-Stadt betreute. „Ich habe ihm gesagt: “Luis, geh‘ nicht zur Arbeit.” Aber dann hat er mir gesagt: “Wer wird sich dann um diese armen Leute kümmern?”“, schildert seine Frau und Witwe, die Ärztin María del Rosario Martínez. Auf ihrem Altar zum Tag der Toten waren neben Blumen und Bastelarbeiten auch Skelett-Figürchen bei Behandlungen und Operationen zu sehen, um verstorbene Kolleginnen und Kollegen zu ehren. Die Menschenrechtsgruppe Amnesty International gab jüngst bekannt, Mexiko habe in der Coronavirus-Pandemie mehr medizinisches Personal verloren als jedes andere Land. RND/AP