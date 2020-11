„Die eiserne Lady“-Schauspieler John Sessions ist tot

London. Der britische Schauspieler und Comedian John Sessions ist tot. Sessions sei am Montag in seinem Zuhause im Londoner Süden an einem Herzleiden gestorben, teilte sein Agent Alex Irwin am Dienstag mit. „Wir werden ihn sehr vermissen“, hieß es in der Mitteilung.

Bekannt aus „Spitting Image“

Der in Schottland geborene Sessions, der nur 67 Jahre alt wurde, war insbesondere für seine regelmäßigen Auftritte in der Kultserie „Spitting Image“ und in der Show „Whose Line Is It Anyway?“ bekannt. 2011 spielte er in dem Margaret-Thatcher-Biopic „Die eiserne Lady“ mit.

Im Londoner West End trat Sessions in den 80er Jahren außerdem in One-Man-Shows auf.

RND/dpa