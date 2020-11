Sorge vor Protesten und Gewalt: Trump Tower in New York abgeriegelt

New York. Aus Sorge vor Protesten hat die Polizei das Gebiet rund um den Trump Tower in New York, den früheren Wohnort des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump an der Fifth Avenue, mit Barrikaden abgeriegelt. Die Polizei sei in Alarmbereitschaft, es gebe aber keine konkreten Bedrohungslage, sagte Polizeichef Terence Monahan am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Auch zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Hotels verbarrikadierten am Tag der US-Präsidentschaftswahl am Dienstag ihre Türen und Schaufenster. Rund um den Times Square und die noble Einkaufsmeile Fifth Avenue brachten Handwerker an vielen Geschäften Holzplatten an.

Die New Yorker Polizei werde vorbereitet sein, betonte auch Bürgermeister Bill de Blasio. „Wir werden auf viele und lange Proteste vorbereitet sein, möglicherweise auch verschiedene Gruppen, die sich gegenseitig konfrontieren“, sagte de Blasio. „Aber wenn es gewalttätig wird, werden wir das sofort auflösen.“ Nach der Präsidentschaftswahl 2016 war es in der Millionenmetropole zu zahlreichen Demonstrationen gekommen, die größtenteils friedlich blieben.

Unruhen auch in anderen Landesteilen erwartet

Auch in anderen Regionen der USA werden mit Blick auf mögliche Unruhen rund um die Wahl Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Das Gebiet rund um das Weiße Haus wurde abgeriegelt. Die berühmte Shoppingmeile „Rodeo Drive“ in Beverly Hills soll laut örtlicher Polizei ebenfalls für zwei Tage für Autos und Fußgänger gesperrt werden.

RND/dpa/seb