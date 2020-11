Ex-„Sturm der Liebe“-Star Dietrich Adam ist gestorben

Bis zum Jahr 2017 spielte er die Rolle des Friedrich Stahl in der Kultserie „Sturm der Liebe“: Nun ist der Schauspieler Dietrich Adam im Alter von 67 Jahren gestorben, wie sein Bruder Klaus Adam auf dem Instagram-Kanal des Darstellers mitteilte. Demnach ist Dietrich Adam bereits vor zwei Tagen, am 2. November, gestorben.

Nur eine Stunde später folgte auf dem Account ein weiterer Post zum Tod des Schauspielers, in dem sein Bruder Klaus Adam noch mal betont, dass es sich bei der Todesmeldung nicht um Fake News handelt. Sein Appell an Freunde, Kollegen und Fans von Dietrich Adam: „Behaltet ihn so wie auf dem Bild in Erinnerung.“ Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme lächelt Adam verschmitzt in die Kamera.

Kollegen, Fans und Freunde trauern um Dietrich Adam

Kollegen und Freunde sind schockiert von dem Tod. „Ach Dietrich! Ich weine! Wir hatten noch so viel vor! Warum, warum?“, schreibt Schauspielkollegin Mona Seefried auf Instagram zu einem Bild, das sie gemeinsam mit dem Ex-„Sturm der Liebe“-Star zeigt.

Schauspieler Jan Hartmann kommentierte unter dem Post auf Adams Seite: „Ich hab’s gestern auch schon gehört und kann es nicht fassen. Dein Schabernack wird mir, uns allen, sehr fehlen. R.I.P. Diddi.“

Dietrich Adam spielte bis 2017 in „Sturm der Liebe“ mit

Dietrich Adam spielte die Rolle des Friedrich Stahl von 2013 bis 2017 in der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“. Vor drei Jahren starb seine Figur dann den Serientod. Neben der Serie war er unter anderem in „Die Anrheiner“, „Lena – Liebe meines Lebens“ oder „Wege zum Glück – Spuren im Sand“ sowie in einigen „Tatort“-Folgen zu sehen.

