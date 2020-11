Jan Böhmermann ist wieder auf Twitter, Facebook und Instagram

Köln. Satiriker Jan Böhmermann (39) ist wieder über seine alten Social-Media-Kanäle erreichbar. Am Mittwoch waren die Accounts des Moderators bei Twitter, Instagram und Facebook online. Wann genau sie zurück ans Netz gegangen waren, blieb zunächst unklar. Böhmermann äußerte sich dazu allerdings in einer neuen Folge seines Podcasts „Fest & Flauschig“ (Spotify) mit Olli Schulz. „Ich bin wieder in allen sozialen Kanälen“, verkündete der Satiriker dort. „Viele Leute haben sich erschrocken, warum ich weg bin.“

Kanal auf Telegram

Böhmermanns Accounts waren in der vergangenen Woche deaktiviert worden. Etwa zur gleichen Zeit wurde bekannt, dass der Moderator nun einen Kanal beim umstrittenen Messengerdienst Telegram betreibt. Dort spielt er seitdem offensichtlich satirisch mit dem Habitus von Verschwörungstheoretikern, die bei dem Dienst zuletzt immer wieder gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung Stellung bezogen hatten. Die Aktivitäten dürften Teil der Werbung für seine neue Show „ZDF Magazin Royale“ sein, die am Freitagabend im ZDF startet.

Der Telegram-Kanal „realjanboehmermann“ existierte trotz der Rückkehr zu Twitter und Co. zunächst weiter. In seinem Podcasts erklärte Böhmermann, sein Ziel sei es, bis Freitag den „größten deutschsprachigen Telegram-Channel“ zu betreiben. Er versprach zudem, dass an diesem Tag ein sehr langes Video veröffentlicht werde. „Ab Samstag bin ich dann wieder ganz normal unterwegs“, sagte Böhmermann.

RND/dpa