Nach Hausbrand in Leipzig: Zwölfjährige tot, fünf Menschen verletzt

Leipzig. Beim Brand in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Leipzig ist am Mittwoch ein zwölf Jahre altes Mädchen tot entdeckt worden. Das teilte die Polizei am späten Abend mit. Fünf Menschen wurden verletzt, vier von ihnen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Umstände zu dem Feuer in der Maisonettewohnung und die Ursache für den Tod des Mädchens würden noch ermittelt. Am Nachmittag war die Polizei über das Feuer in dem Gebäude in der Nähe des Hauptbahnhofes informiert worden.

RND/dpa