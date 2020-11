Whoopi Goldberg: “Durfte nur Rollen spielen, die die Öffentlichkeit toleriert”

Schauspielerin Whoopi Goldberg glaubt, dass sie es aufgrund ihres Geschlechts und ihrer Hautfarbe in Hollywood schwerer hatte als so manch anderer. “Ich wusste nicht, dass ich als schwarz Frau in Hollywood nur bestimmte Rollen spielen durfte, die die Öffentlichkeit tolerierte”, sagte die 64-Jährige der “Bild am Sonntag”. “Als Mann wäre es sicherlich einfacher gewesen, vielleicht wäre ich ein zweiter Eddie Murphy geworden!”

Whoopi Goldberg hatte ihren Durchbruch vor 35 Jahren, als sie in “Die Farbe Lila” mitspielte, sieben Jahre später folgte ihr Welthit “Sister Act”. “Ich hatte damals noch keine Ahnung, wie Hollywood funktioniert. Ich wollte einfach nur Filme machen”, sagte die Schauspielerin. Doch niemand konnte sie einordnen. “Ständig wurde ich gefragt, was ich denn nun sei: Schauspielerin oder Komikerin?" Heute sei sie stolz, sich in Hollywood durchgesetzt zu haben.

Hollywoodstar Whoopi Goldberg wird 65

In dieser Woche wird der Weltstar Karen Johnson, wie sie bürgerlich heißt, 65 Jahre alt. “65 ist schon eine krasse Zahl, aber ich habe keine Angst vor dem Alter. Im Gegenteil: Manchmal habe ich das Gefühl, dass man als Mensch wirklich ein paar Jahrzehnte braucht, um richtig erwachsen zu werden.” Auf die Rente, sagt sie, habe sie noch keine Lust.

Auch über ihren Künstlernamen plauderte Whoopi Goldberg: Der Vorname sei angelehnt an den englischen Begriff für Furzkissen. Im Theater habe sie früher oft pupsen müssen, sagte sie.

RND/msk