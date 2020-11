Peter Maffay rechnet mit Trump ab: „Welt von einem Rassisten und Egomanen befreit“

Rockstar Peter Maffay (71) rechnet mit deutlichen Worten mit dem scheidenden US-Präsidenten Donald Trump ab. „Dass dieser Mann geht, befreit die Welt von einem Rassisten, von einem skrupellosen, machtbesessenen Egomanen, aber auch von einigen seiner Handlanger“, schrieb Maffay am Montag in einem Instagram-Post. Vier Jahre lang habe Trump die USA gespalten wie keiner zuvor, habe betrogen und gelogen, manipuliert, habe „in seiner grenzenlosen Selbstherrlichkeit die Weltöffentlichkeit schockiert, Abkommen und Verträge gebrochen“, so Maffay. Doch „das Schmierentheater ,Die Trump-Komödie‘“ stehe kurz vor dem Aus.

Er selbst habe trotz allem mit einer Wiederwahl Trumps gerechnet, schreibt Maffy: „Nicht mit dem richtigen Programm, nicht mit Anstand und Ehrlichkeit, sondern mit seinen Tricks, mit seiner Rücksichtslosigkeit und seinem Zynismus.“ Joe Biden habe letztlich aber doch mehr Stärke bewiesen und der größere Teil der Menschen in den USA „die korrekte kosmopolitische Haltung“, wie Maffay findet.

„Joe Biden wird es schaffen können“

Trumps Weg sei falsch gewesen. Sein Nachfolger könne es dagegen schaffen, den Wahlkampfslogan des US-Präsidenten, „Make America Great Again“, Wirklichkeit werden zu lassen. „Joe Biden wird es schaffen können. Wünschen wir ihm und der Nation viel Glück“, schrieb Maffay.

Biden war nach einer schleppenden Auszählung der Stimmen am Samstag von US-Medien zum sicheren Sieger der Wahl erklärt worden. Trump wird noch bis 20. Januar weiterregieren.

RND/seb