LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 06: The first-ever Bond film poster, depicting Sean Connery in Dr No (1962), is on offer with an estimate of £15,000-20,000 at Sotheby's on November 06, 2020 in London, England. Sotheby's is celebrating all things James Bond with a series on online sales of vintage film posters, rare books, timepieces and an Aston Martin DB5. (Photo by Tristan Fewings/Getty Images for Sotheby's) Quelle: Getty Images for Sotheby's

Sean Connerys Pistole: Film-Requisite aus erstem Bond-Film wird versteigert Nach dem Tod von Sean Connery soll seine Pistole versteigert werden, die er 1962 im ersten Bond-Film benutzt hat. Die Waffe wird auf 150.000 bis 200.000 Dollar geschätzt. Im Rahmen der Auktion „Icons & Idols“ kommen am 3. Dezember mehr als 500 Hollywood-Memorabilien unter den Hammer. Los Angeles. Eine Pistole, die Bond-Darsteller Sean Connery bei seinem ersten Auftritt als Geheimagent in „James Bond - 007 jagt Dr. No“ (1962) benutzte, wird versteigert. Die berühmte Waffe, eine Walther PP, wird auf 150.000 bis 200.000 Dollar geschätzt, wie das Auktionshaus Julien’s Auctions am Montag in Beverly Hills mitteilte. Nach dem Tod der Filmlegende soll nun ein Foto von Sean Connery, auf dem er die Pistole in der Hand hält, den Auktionskatalog zieren. Die Silhouette von 007 mit der Waffe sei das „ikonische Bild“ der Bond-Reihe überhaupt, sagte Martin Nolan, Vorsitzender von Julien's Auctions. Sieben Mal James Bond Der schottische Schauspieler war am 31. Oktober im Alter von 90 Jahren auf den Bahamas gestorben. Connery war der erste James-Bond-Darsteller - und für viele Fans auch der beste. Er spielte den britischen Geheimagenten zwischen 1962 und 1983 sieben Mal. Im Rahmen der Auktion „Icons & Idols“ kommen am 3. Dezember mehr als 500 Hollywood-Memorabilien unter den Hammer, darunter Kostüme und Gegenstände von Stars wie John Wayne, Marilyn Monroe, John Travolta, Greta Garbo und Elizabeth Taylor. Weitere Highlights sind eine „Terminator“-Lederjacke von Arnold Schwarzenegger und ein Pilotenhelm, den Tom Cruise 1986 in „Top Gun“ trug. Beide Stücke haben einen Schätzwert von 30.000 bis 50.000 Dollar. RND/dpa