Leihmutterschaft: Großmutter gebärt eigene Enkeltochter

Es klingt schon etwas kurios, aber in den USA hat eine Großmutter tatsächlich ihre eigene Enkeltochter zur Welt gebracht. Die Familie teilte ihren Weg von der Schwangerschaft bis hin zur Geburt auf Instagram. Am 2. November war es dann so weit – ein kleines Mädchen erblickte das Licht der Welt.

Das junge Ehepaar Aaron und Breanna Lockwood versuchte über mehrere Jahre vergeblich, auf natürlichen Wege ein Kind zu zeugen. Die 29-jährige Breanna hatte jahrelang mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen und hatte vier fehlgeschlagene Embryotransfers, zwei Fehlgeburten und eine Eileiterschwangerschaft erlebt, berichtet das Paar dem amerikanischen Magazin „Today“. Der letzte Versuch war eine Leihmutterschaft. Da schaltete sich die Mutter Julie Loving der 29-Jährigen ein.

Grünes Licht für Leihmutterschaft

Die 51-Jährige bot sich für die Leihmutterschaft an. Doch es gab Bedenken. Aaron Lockwood hielt das zunächst für keine gute Idee, ebenso wie der Arzt. Der sagte ihnen, dass ein Schwangerschaftsträger normalerweise unter 40 Jahre alt sein müsse. Aber nach vielen medizinischen Untersuchung gab der Arzt grünes Licht für die Leihmutterschaft.

„Alles war perfekt“

„Es war eine Bilderbuchschwangerschaft. Alles war perfekt“, sagte die Leihmutter Julie zu „Today“. Ihre kleine Tochter nannten die Eltern Briar Juliette Lockwood – ein Dankeschön ihre Großmutter.

RND/nis