So hoch ist der Inzidenzwert in Ihrer Region

Hannover. Der neue verschärfte Lockdown ist in Kraft. Von Montag an gelten im gesamten Land erneut verschärfte Kontaktbeschränkungen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Aber auch eine neue Regel ist dabei: Der umstrittene 15-Kilometer-Radius in Hotspot-Gebieten.

Demnach soll in Regionen mit 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern die Bewegungsfreiheit erheblich eingeschränkt werden. Einwohner dürfen sich dann nur noch 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Arbeitswege und Arztbesuche sind davon ausgenommen.

Von dieser Regelung weichen etliche Bundesländer jedoch ab. Baden-Württemberg beispielsweise plant derzeit keine entsprechende Regel, in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sollen die Kommunen darüber entscheiden. Auch Rheinland-Pfalz will die Maßnahmen vor Inkrafttreten mit den Kommunen absprechen. In Schleswig-Holstein gibt es keinen Automatismus für die Regel, in Thüringen und Hamburg wird darüber noch diskutiert.

Inzidenzwerte in Bundesländern und Landkreisen: Karte gibt Überblick

Auf unserer Karte sehen Sie, wie hoch der Inzidenzwert derzeit in Ihrer Region ist:

Um herauszufinden, wie weit man sich bei einem 15-Kilometer-Radios noch bewegen darf, kann ein Online-Tool genutzt werden. Über „CalcMaps“ lässt sich der Wohnort ein der Radius eingeben. Wie genau das funktioniert, erfahren Sie in diesem Artikel.

RND/msc