Kanadisches Paar will Ausgangssperre umgehen: Frau führt Partner an Leine

Während des Corona-Lockdowns in Kanada gibt es in manchen Regionen auch nächtliche Ausgangssperren. In der Provinz Québec gilt so ein Verbot, bei dem es allerdings eine Ausnahme gibt. Hundehalter dürfen auch spätabends noch mit ihren Tieren auf die Straße gehen. Das wollte eine Frau mit einer kreativen, aber wenig erfolgreichen Idee ausnutzen.

Sie legte ihrem Partner eine Leine um den Hals und verließ das Haus, berichten verschiedene kanadische Medien und die Nachrichtenagentur AFP. Gegen 20 Uhr entdeckten Polizeibeamte das Paar. Die Frau reagierte uneinsichtig. Sie gehe Gassi „mit ihrem Hund“, sagte sie gegenüber den Polizisten, die das aber nicht als Ausrede gelten lassen wollten.

Weil sie keine Reue zeigte, sondern androhte, jeden Abend das Haus zu verlassen, bestraften die Polizisten sie mit einem Bußgeld. Die Kanadierin und ihr Partner müssen laut „Montreal Gazette“ nun jeweils 1500 kanadische Dollar (rund 967 Euro) zahlen.

RND/nis