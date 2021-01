Corona-Pandemie in Görlitz: Im Krematorium stapeln sich die Särge

Jeder 427. Bewohner des Landkreis Görlitz ist seit Ausbruch der Corona-Pandemie an oder mit Covid-19 gestorben. In der vergangenen Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei mehr als 700, aktuell gelten laut Kreis 2705 Anwohner als Covid-19-positiv (Stand 13.1.). Wo sonst 70 Mitarbeiter im Gesundheitsamt arbeiten, sind es derzeit 700. Die Bundeswehr ist mit mehr 111 Soldaten vor Ort, mindestens noch bis Februar, um die Gesundheitsbehörden zu entlasten und bei der Nachverfolgung von Kontakten zu helfen, berichtet der MDR.

Friedhöfe und Krematorien kommen dabei an die Kapazitätsgrenzen, wie die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) berichtet. Dort erzählen drei Mitarbeiter von ihrem Alltag seit Ausbruch der Corona-Pandemie: Von gestapelten Särgen im Kühlraum, weil mehr Leichen ankommen als eingeäschert werden können, von Särgen auf Fluren oder in Trauerhallen - was nur aufgrund der Kälte im Winter überhaupt möglich ist.

Corona in Sachsen: Doppelt so viele Einäscherungen wie vor der Pandemie

Auf dem Görlitzer Friedhof sind fast doppelt so viele Verstorbene einzuäschern wie im vergangenen Jahr. Im November waren es 213 (2019: 133), im Dezember 332 (2019: 120) und im Januar seien es bereits jetzt mehr als 130 Tote, berichtet Evelin Mühle, Leiterin des Friedhofs der LVZ. „Mir wäre es lieber, wenn es nicht notwendig wäre, die Särge zu stapeln. Aber die Kühlfächer sind schon lange voll. Unsere Mitarbeiter schaffen mittlerweile nicht mehr alles“, so Mühle. Normalerweise würden acht Leichen am Tag eingeäschert, in der Pandemie seien es bis zu 16. „Neulich kamen an einem einzigen Tag mehr als 20 Särge“, sagt sie. Damit das überhaupt zu schaffen sei, würden Friedhofsgärtner, die sonst Rasen mähen und Blumen gießen, Gräber für die Urnen ausheben.

Zeit für den Einzelfall? Zeit für die Angehörigen, die sich nicht verabschieden konnten? All das fehlt in der angespannten Corona-Pandemie und belastet die Mitarbeiter zusätzlich. „Es ist zu viel Tod“, sagt Mühle.

Corona-Lage im Landkreis Görlitz: Die Bevölkerung ist hier besonders alt

Ähnlich geht es Gerold Münster, dessen Familie das Krematorium Döbeln leitet. Auch dort kommen die Mitarbeiter kaum hinterher, bei 20 Leichen am Tag und zwei Öfen. „Wir wichen mit den Särgen auf Flure aus oder in die Trauerhalle. Das geht nur aufgrund der niedrigen Außentemperaturen. Im Sommer wäre eine solche Situation nicht auszuhalten“, berichtet er der LVZ. Kurz vor Weihnachten kaufte er einen neuen Kühllaster - er war sofort voll. „Wir rechnen im Februar mit Entspannung - wenn die Fallzahlen wieder runtergehen.“

Warum trifft es den Landkreis Görlitz so hart? 12.806 Einwohner haben sich, Stand 13. Januar, seit Beginn der Pandemie mit Covid-19 infiziert. 606 sind daran gestorben - weitere Tote aus angrenzenden Landkreisen werden in Görlitz eingeäschert. Die zwischen November und Januar gestorbenen Personen waren zwischen 58 und 101 Jahre alt. Im Alter der Bevölkerung wird auch ein Grund für die hohe Infektions- und Todesrate vermutet: Die Bevölkerung im Landkreis Görlitz ist im Schnitt fast 50 Jahre alt, deutschlandweit liegt der Schnitt bei rund 44 Jahren.

Krematorien bekommen Mails und Anrufe von Corona-Leugnern

Mehr als doppelt so viele Leichen als sonst und längst belegte Kühlplätze - das kennt auch Jörg Voigtsberger, Chef des Zwickauer Garten- und Friedhofsamtes. Bis zu 28 Leichen am Tag treffen ein, doch mehr als 20 können nicht eingeäschert werden - es gibt nur einen Ofen. „Wir arbeiten rund um die Uhr: Eine Einäscherung dauert etwa eine Stunde“, sagt er.

Doch nebst der Belastung der Arbeit berichtet Voigtsberger der LVZ noch von weiteren Herausforderungen: Mails von Menschen, vor allem aus dem Westen, die Corona leugneten und seinem Team unterstellten, Lügen zu verbreiten. „Sie sagen, wir würden leere Särge aufeinander stapeln“, sagt er. Am liebsten würde er die Corona-Leugner zu sich holen, damit sie mit anpacken, sagt er.

RND/msk