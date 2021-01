Trauer um Magier Siegfried: So verabschiedet sich die Showwelt

Der Magier Siegfried Fischbacher (81) ist nur acht Monate nach seinem Showpartner Roy Horn am gestrigen Mittwochabend gestorben. Die Showwelt ist in Trauer um den großen Zauberer. Unter anderem Bernhard Paul, der Direktor des Circus Roncalli, der das Duo gut kannte, äußert sich zum Tod Siegfrieds.

Der Tod sei zu erwarten gewesen, weil es Siegfried zuletzt schon schlecht gegangen sei, sagte Paul im „Bild“-Livetalk. „Aber wenn es dann so weit ist, ist es trotzdem ein Schlag.“ Er nennt die beiden „Legenden des Showgeschäfts“ und „Persönlichkeiten“. Wenn sie auf der Bühne gewesen seien, seien sie „so was von präsent“ gewesen. Und das, obwohl ihr letzter Auftritt schon eine ganze Weile her ist – nämlich vor dem Tigerangriff auf Roy im Jahr 2003.

„Schock für ganz Las Vegas“

Las Vegas würden Persönlichkeiten wie Siegfried und Roy fehlen, resümiert der Zirkusdirektor bei „Bild“. Das sieht René Meinert, ein deutschsprachiger Tourguide in Las Vegas, der das Magierduo ebenfalls kannte, auch so: Er spricht bei „Bild“ von einem „Schock für ganz Las Vegas“ und meint: „Ohne Siegfried und Roy wäre Las Vegas nicht das, was es jetzt ist. „Da gehen zwei ganz Große verloren. Das waren die einzigen Künstler in Las Vegas, die einen Vertrag auf Lebenszeit hatten. Das hatte davor und danach keiner.“

RND/hsc