„Wall of Sound“-Erfinder: Musikproduzent Phil Spector stirbt mit 81 Jahren an Corona

Der bekannte Musikproduzent Phil Spector, der Erfinder der „Wall of Sound“, ist tot. Er starb laut „TMZ“ und „Reuters“ am Samstag im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion. Schon vor vier Wochen soll er sich im Gefängnis mit Covid-19 infiziert haben. Dort saß er eine Haftstrafe wegen Totschlags an Schauspielerin Lana Clarkson ab.

Spector kam bereits vor einiger Zeit wegen der Corona-Infektion ins Krankenhaus, da es ihm besser ging, wurde er allerdings zurück ins Gefängnis gebracht. Wie „TMZ“ weiter berichtet, bekam er in seiner Zelle plötzlich Atemnot, wurde wieder ins Krankenhaus gebracht, wo er am Samstag starb.

Phil Spector arbeitete mit den Beatles und Tina Turner zusammen

Phil Spector revolutionierte in den 60er Jahren die Popmusikszene mit der „Wall of Sound“, einer Pop-Musik-Art, bei der eine hohe Sounddichte auf einen intensiven Einsatz von Audioeffekten treffen. Alleine zwischen 1961 und 1965 brachte es Spector auf 20 Hits, die es in die Top 40 schafften.

Er produzierte unter anderem das letzte Album der Beatles, „Let it be“, und die Solo-Alben von John Lennon, er arbeitete mit Tina Turner bei deren Hit „River Deep, Mountain High“ zusammen und schrieb „Be My Baby“ für The Ronettes. Auch Künstler wie die Beach Boys oder Bruce Springsteen wurden von ihm beeinflusst. Das Musikmagazin „The Rolling Stone“ listet Spencer auf Platz 64 der bedeutendsten Musiker aller Zeiten.

2003 erschoss Phil Spector Schauspielerin Lana Clarkson

Außer mit seiner Musik stand er aber immer wieder mit seinem Privatleben im Fokus der Öffentlichkeit. Seine Frau reichte einst die Scheidung ein, mit der Begründung, Spector habe sie misshandelt und psychisch gequält. Dass sich Schauspielerin Lana Clarkson 2003 aus Versehen selbst in den Mund schoss, wie Spector aussagte, glaubte ein Gericht 2009 nicht und verurteile ihn wegen Totschlags – die Haftstrafe betrage mindestens 19 Jahre, hieß es damals.

RND/msk