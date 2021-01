Wie wird das Wetter? Die Vier-Tage-Übersicht für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns in den kommenden Tagen, und wo wird vor Unwetter und Sturm gewarnt? Die Antwort gibt’s in der Vier-Tage-Übersicht:

Wetter am Freitag, 29.01.2021

Am Freitag regnet es zunächst im Westen und Süden. Im Tagesverlauf zieht der Regen ostwärts und geht nördlich der Mittelgebirge häufig in Schnee über. Stellenweise können die Straßen rutschig werden. Die Temperaturen steigen auf minus 1 bis plus 12 Grad. Der Wind weht teils schwach bis mäßig, teils auch frisch und mit starken Böen aus Südwest bis West, im Norden später aus Ost.

Wetter am Samstag, 30.01.2021

Am Samstag wechseln sich im Norden und Nordosten Sonnenschein und Wolken ab. Über den Mittelgebirgen und im Süden fällt Regen, Schneeregen oder Schnee. Dabei sinkt die Schneefallgrenze in den Mittelgebirgen auf 300, in den Alpen auf 800 bis 1000 Metern Höhe. 0 bis 9 Grad werden erwartet. Der Wind weht teils schwach bis mäßig, teils frisch und mit frischen bis starken Böen aus verschiedenen Richtungen.

Wetter am Sonntag, 31.01.2021

Am Sonntag setzt sich im Norden im Tagesverlauf die Sonne am ehesten durch. Im Westen und Süden sorgen die grauen Wolken für Regen oder Sprühregen. Über den zentralen und östlichen Mittelgebirgen kann es noch etwas schneien oder fallen ein paar Schneeflocken. Stellenweise hält sich dichter Nebel. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus 2 bis plus 8 Grad. Es weht ein oft nur schwacher, teilweise mäßiger, an der Ostsee frischer aus Süd oder Ost.

Wetter am Montag, 01.02.2021

Am Montag wechseln sich im Norden und Osten je nach Nebelauflösung Sonnenschein und Wolken ab. Hier bleibt es meist trocken. Im Westen und Süden ziehen graue Regenwolken vorüber, teilweise fällt auch Schneeregen, in den Mittelgebirgen teilweise etwas Schnee. Hier können die Straßen glatt sein. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus 3 und plus 8 Grad. Es weht ein oft nur schwacher, teilweise mäßiger Wind aus verschiedenen Richtungen.

RND/Wetterkontor/mit dpa