Schnee und Glätte führen zu 165 Unfällen und Verletzten in München

München. Dickes Schneetreiben in München und Umgebung hat Autos reihenweise ins Schlittern gebracht. Mehrere Menschen wurden verletzt. Von Montagabend bis Dienstagvormittag habe es in der Landeshauptstadt mehr als 165 Unfälle gegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Es seien aber meist kleinere Blechschäden gewesen, Schwerverletzte habe es in der Stadt nicht gegeben. „Maximal Leichtverletzte, niemand musste ins Krankenhaus.“ Die Feuerwehr berichtete von liegengebliebenen Bussen und Trambahnen. Größere Schäden habe es nicht gegeben, so ein Sprecher. „Es ist halt Winter.“

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd registrierte von Montagnachmittag bis Dienstagfrüh rund 70 Verkehrsunfälle mit insgesamt neun Verletzten. Bei zwei Toten auf der Autobahn 95 sei nicht geklärt, ob die Glätte Ursache für den Unfall war, sagte ein Sprecher.

RND/dpa