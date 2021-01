„Ich bin frei“: „Baywatch“-Star Pamela Anderson rechnet mit sozialen Medien ab

„Dies wird mein letzter Post auf Instagram, Twitter und Facebook sein“: Schauspielerin Pamela Anderson (53) hat ihren Rückzug aus den sozialen Medien angekündigt – und dabei scharfe Kritik an den beliebtesten Social-Media-Plattformen geübt.

„Ich war nie an Social Media interessiert“, schreibt der ehemalige „Baywatch“-Star zu einem pixeligen Foto von sich. In Zukunft werde sie sich lieber dadurch inspirieren lassen, zu lesen und in freier Natur zu sein. Sie kommt zu der Schlussfolgerung: „Ich bin frei“. Ihren Fans und Followern dankt Anderson für „all die Liebe“.

Der Post endet mit deutlicher Kritik an Instagram, Twitter und Facebook. „Ich hoffe, ihr findet die Stärke und die Inspiration, euren Weg zu gehen. Und versucht nicht dazu verführt zu werden, eure Zeit zu verschwenden“, gibt die 53-Jährige ihren Followern mit auf den Weg. „Das ist, was SIE wollen und was sie zu Geld machen. Die Kontrolle über euer Gehirn“, schreibt Pamela Anderson. Den Eintrag versieht sie unter anderem mit den Hashtags #noInstagram #notwitter #nofacebook.

RND/seb