Hackerangriffe auf Lernplattformen: „Bei der Datensicherheit wurde anfangs geschludert“

Plötzlich erscheint nicht die Lehrerin auf dem Bildschirm und erklärt die Matheaufgabe, sondern ein Unbekannter zeigt Nacktbilder oder ein Video mit Beleidigungen. Derzeit häufen sich die Hackerangriffe auf Lernplattformen.

Lehrerin ausgeschlossen, Pornos gezeigt

Einen besonders schweren Fall gab es im hessischen Florstadt vor rund einer Woche. Ein unbekannter Teilnehmer hatte sich mit einem ausgedachten Mädchennamen in die Videokonferenz einer zweiten Grundschulklasse eingewählt, die Lehrerinnen von der Konferenz ausgeschlossen und pornografisches Material gezeigt. Ein Elternteil hatte den Vorfall bemerkt und gemeldet. In Niederbayern verschafften sich Unbekannte innerhalb weniger Stunden sogar zweimal Zugriff auf den – eigentlich geschützten – Lernbereich. Und in Mannheim hat sich vor ein paar Tagen ein Hacker in die Deutschstunde eines Berufskollegs geschlichen. Kurzzeitig war auf den Bildschirmen eine maskierte Person zu sehen. Die komplette Universität Gießen war unlängst über Wochen offline. Das sind nur einige Fälle, in denen die Landesämter der Polizeien derzeit ermitteln.

GEW: Bei der Datensicherheit ist geschludert worden

Um solche Angriffe abzuwehren, fordert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), mehr Wert auf Sicherheit bei den Lernplattformen zu legen: „Es geht nicht nur um Funktionalität, sondern es muss beim Thema Sicherheit unbedingt nachgearbeitet werden”, sagt Ilka Hoffmann, bei der GEW zuständig für den Organisationsbereich Schule, gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Zu Beginn der Pandemie habe man mit der Datensicherheit etwas geschludert. „Da musste alles schnell gehen”, so Hoffmann. Die Gewerkschaft hat unter anderem eine Checkliste für Schul-Clouds erstellt – Datensicherheit inbegriffen.

Das Passwort 1,2,3,4 sei noch weit verbreitet

„Schulplattformen sind ein sehr sensibler Bereich, da ist Sicherheit das höchste Gut”, sagt Frank Vollmer von der Onlineplattform IServ dem RND. Das Braunschweiger Unternehmen selbst wurde bislang noch kein Opfer eines Hackerangriffs. Schulen und Lehrkräfte könnten auch selber für mehr Sicherheit sorgen. Das Passwort 1,2,3,4 sei leicht zu knacken – aber leider immer noch weit verbreitet, so Vollmer. „Es ist wichtig, generische Passwörter zu nutzen”. Und auch der Zettel mit dem Passwort am Rechner sei keine gute Idee. „Doch die Lehrkräfte werden in diesem Bereich immer sensibler”, hat Vollmer festgestellt.

Plattformbetreiber versuchen, jede Sicherheitslücke, jedes Einfallstor für Hacker zu schließen. „Wir freuen uns über findige Schüler, die versuchen, eine Plattform zu hacken. Das bekommt man zwar mit, aber es zeigt, wo eventuell Lücken sind”, so Vollmer.

Das beste Passwort ist übrigens ein rein zufälliges Kennwort, bestehend aus allen Arten von Zeichen und Sonderzeichen, die eine Tastatur so hergibt.

RND/hma