Polizei findet in Wiener Wohnung Arsenal von NS-Material

Wien. Österreichische Ermittler haben ein Arsenal von Material aus der NS-Zeit in einer Wohnung in Wien sichergestellt. Der mutmaßliche Besitzer sagte nach Polizeiangaben, er habe dies teils für eine Statistenrolle als Requisiten gebraucht. Der Besitz solcher Materialien ist in Österreich verboten. Der 46-jährige Ungar wurde angezeigt, wie die Polizei am Samstag berichtete. Die Durchsuchung der Wohnung hatte am Freitag im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens stattgefunden.

Ermittler des Wiener Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) fanden unter anderem den Nachbau einer Maschinenpistole MP 40 samt Munition. Dies bewahrte der Mann in einer Holzkiste mit Reichsadler und Hakenkreuz auf. Sichergestellt worden seien auch entschärfte Attrappen von Handgranaten und Dolche sowie NS-Schriften, -Abzeichen, -Fahnen, -Helme, Hitler-Büsten und -Bücher.

