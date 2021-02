Emotionaler Appell von Marlene Lufen: „Sorge, dass der Lockdown das Falscheste war“

Die Moderatorin Marlene Lufen (50, Sat.1-Frühstücksfernsehen) äußert sich in einem hochemotionalen, 14 Minuten langen Video auf Instagram zum Corona-Lockdown und der Situation bestimmter Gruppen während der Pandemie. Sie spricht über psychisch kranke Menschen, Opfer von häuslicher Gewalt und dabei speziell Kindern. „Wir sollten die Nebenwirkungen genau berechnen und kennen, wenn wir entscheiden, ob die Verlängerung des Lockdown tatsächlich die beste Wahl im Kampf um unsere Gesundheit ist“, appelliert Lufen.

„Ich habe diese große Sorge und die macht mich so fertig, dass ich schon seit langer Zeit nicht mehr gut schlafe. Ich habe das Gefühl, dass wir in zwei, drei Jahren zurückgucken auf diese Zeit und dass wir denken, wir haben es falsch gemacht. Dass dieser Lockdown das Falscheste war, was wir hätten machen können. Zumindest über so einen langen Zeitraum“, sagt Lufen zu Beginn des Videos, das seit Sonntag bereits über 3,5 Millionen Mal aufgerufen wurde.

Marlene Lufen: „Wir sollten uns mit diesen Zahlen auseinandersetzen“

Denn auch in einer Pandemie hätten Menschen Depressionen, hätten Menschen eine Suchterkrankung, Herz-Kreislauf-Probleme, müssten Therapien bekommen, erlebten Gewalt in der Familie und hätten andere Probleme, die ebenfalls zum Tod führen. „Und das alles wird im Moment zu wenig in Betracht gezogen“, so die 50-Jährige. Was sie besonders frustriert: Die Zahlen der Infizierten und Toten würden nicht ins Verhältnis gestellt mit den Problemen, die mit dem Lockdown einhergingen.

Sie habe in den vergangenen Tagen mit vielen Einrichtungen gesprochen, die sich um Betroffene etwa von psychischen Erkrankungen, häuslicher Gewalt oder Gewalt gegen Kinder kümmern, die Reaktion sei immer die selbe gewesen: „Für unsere Patienten ist die Situation eine Katastrophe“, habe man ihr erzählt. Dann nennt Lufen einige Zahlen, die das belegen sollen, dabei kämpft sie mehrfach mit der Fassung:

23 Prozent mehr Fälle von Gewalt an Kindern habe es in der Gewaltambulanz der Charité im ersten Halbjahr 2020 gegeben. 461.000 Kinder hätten im Jahr 2020 die „Nummer gegen Kummer“ gewählt, die Online-Beratung habe einen Zuwachs von 31 Prozent zum Vorjahr gehabt. Die „Jugend-Notmail“ und die „Online-Jugend- und Elternberatung“ habe Steigerungen seit März 2020 um zeitweise 50 Prozent verzeichnet. Das „Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen“ habe seit April 2020 einen Anstieg an Beratungen von 15 bis 20 Prozent verzeichnet. Seit Herbst gebe es 10 bis 20 Prozent mehr Anfragen nach Therapieplätzen für Menschen, die an Magersucht leiden. 74 Prozent der an Depressionen Erkrankten hätten in einer Befragung angegeben, durch den Lockdown extrem belastet zu sein.

„Wir sollten die Nebenwirkungen genau berechnen und kennen, wenn wir entscheiden, ob die Verlängerung des Lockdown tatsächlich die beste Wahl im Kampf um unsere Gesundheit ist“, applelliert Marlene Lufen erneut. „Wir sollten uns mit diesen Zahlen auseinandersetzen.“

„Seit zehn Monaten sitzt meine Mama alleine zu Hause“

Marlene Lufen erzählt auch von ihrer Mutter: „Seit zehn Monaten sitzt meine Mama alleine zu Hause und denkt, dass es so sein muss und dass es auch das einzig Richtige ist“, so Lufen. „Und ich bemerke eine ganz dramatische Situation. Ich weiß wirklich nicht, ob es das Richtige ist für allein lebende, alte Menschen.“

Sie spricht auch von Menschen, die aufgrund des Lockdowns ihre Existenzen verlieren, „alle, die psychische, seelische Not erleiden. Wir müssen überlegen, ob der Lockdown wirklich das Richtige ist. Mein Eindruck ist, dass das, was drumherum passiert, durch den Lockdown, so schlimm ist, dass ich nicht weiß, ob wir damit nicht anders umgehen sollten.“ Etwa, indem statt eines Lockdowns noch mehr Geld in den gezielten Schutz von Pflegeheimen investiert werde.

Marlene Lufen beendet ihr emotionales Video mit eindringlichen Worten: „Jedes Mal, wenn in den Nachrichten oder sonstwo jemand sagt, ‚Wir müssen nochmal die Zähne zusammenbeißen, dann ist es auch durchgestanden mit der Pandemie‘, hat irgendein Kind zu Hause von seinem Vater die Faust im Gesicht, wird irgendeine Frau geschlagen, überlegt irgendein Jugendlicher in psychischer Not, ob er sich vielleicht von der Brücke stürzt. Und das müssen wir wissen, wenn wir einfordern: ‚Einfach mal die Zähne zusammenbeißen‘.“

RND/seb