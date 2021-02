Polizeieinsatz in Berlin: Festnahmen nach Explosion in Schöneberg

Berlin. Nach einer Explosion in Berlin hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Männer seien nach der Detonation am Donnerstagabend im Stadtteil Schöneberg festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Verletzt wurde bei der Explosion niemand, auch der Sachschaden sei gering. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Es seien Rückstände der Detonation sichergestellt worden. Ermittelt werde vom Fachkommissariat für Sprengstoffdelikte, das beim Staatsschutz angesiedelt ist.

Laut Polizei nahm eine Anwohnerin gegen 20.30 Uhr im Innenhof eines Hauses eine laute Explosion war und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte fanden neben Rückständen der Detonation auch eine noch nicht zur Explosion gebrachte mögliche Sprengvorrichtung. Anschließend nahmen die Kräfte einen 29-jährigen Tatverdächtigen fest, der aus dem Wohnhaus flüchtete. In der im Haus gelegenen Wohnung des Festgenommenen wurde ein weiterer 27-jähriger Tatverdächtiger festgenommen.

Die Anwohner wurden zur Sicherheit für etwa eine Stunde evakuiert. In der Wohnung der Tatverdächtigen wurden Chemikalien gefunden. Die Ermittlungen gehen laut Polizei in alle Richtungen, und ein möglicher Zusammenhang zu anderen Sprengstoffdelikten, insbesondere mit einer am 20. Januar in der Fritz-Reuter-Straße stattgefunden Explosion, werde geprüft.

RND/epd