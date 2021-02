Schneechaos in Deutschland: Wie ist die Lage auf den Autobahnen?

Hannover. Aufgrund der aktuellen Wetterlage kann es auf den Straßen und Autobahnen am Montag weiterhin zu starken Einschränkungen kommen. Am Sonntag machten Schneeverwehungen immer wieder ganze Streckenabschnitte unpassierbar. Die Räumdienste kommen auch am Montag auf den Autobahnen nur schwer voran.

Umleitung auf der A7

Der Verkehr in Richtung Norden wird an der Anschlussstelle Bockenem von der Autobahn 7 abgeleitet, wie die Autobahnpolizei Hildesheim mitteilte. Mehrere Autos und Lastwagen hatten sich dort festgefahren. Die Vollsperrung der A7 bei Hann. Münden-Hedemünden konnte wieder aufgehoben werden, wie die Autobahnpolizei Göttingen mitteilte. Im Moment stehen in Fahrtrichtung Kassel jetzt wieder zwei der drei Fahrstreifen zur Verfügung. Der Verkehr stockt aber weiterhin auf einer Länge von mehreren Kilometern, die Umleitungsstrecken sind überlastet.

Auf der Autobahn 2 in Richtung Berlin nahe Peine ist außerdem ein Lastwagen auf die Seite gekippt. Verletzt wurde niemand, geborgen werde der Transporter, sobald das Wetter sich bessere, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Braunschweig. Die Autobahnmeistereien „räumen, was sie können“.

Streckensperrungen auf der A4 in Sachsen

Zwischen Bautzen und Dresden sind ebenfalls mehrere Autobahnausfahrten auf der A4 gesperrt. Bei Dresden ist es außerdem zu einem etwa 10 Kilometer langen Stau gekommen, der den Verkehr auch den Montag über noch behindern wird. Dort waren mehrere Lkw in der Nacht zu Montag hängen geblieben.

In Sachsen-Anhalt ist die Hauptfahrbahn der A4 auf der rechten Spur mittlerweile wieder gut geräumt, wie ein Sprecher der Zentralstelle für Verkehr und Autobahn am Montag mitteilte. Die linke Fahrspur ist in ganz Sachsen-Anhalt in beiden Richtungen jedoch weiterhin komplett gesperrt.

NRW: Streckenweise Fahrverbote für Lkw

Wie die „Rheinische Post“ berichtete, sei das Fahrverbot für Lastwagen im Münsterland, in Ostwestfalen und Südniedersachsen verlängert worden. Demnach dürfen Lkw über 7,5 Tonnen vorerst bis 12 Uhr am Montag nicht auf den Autobahnen unterwegs sein. Das Verbot wurde nun auch auf den Kreis Arnsberg ausgeweitet, wie die örtliche Polizei via Twitter mitteilte.

Am Montag gilt weiterhin: So weit wie möglich zu Hause bleiben. Die Polizei Nordrhein-Westfalen appellierte an die Bürger bei Twitter: „Wenn Sie können, bleiben Sie bitte zu Hause und nutzen Sie so weit es geht Ihr Homeoffice!“ Wer doch mit dem Auto unterwegs ist, sollte unbedingt mit vollem Tank und nur mit Winterreifen losfahren. Für den Notfall empfehlen die Behörden außerdem, Decken zum Wärmen und warme Getränke in Thermoskannen einzupacken.

