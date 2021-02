Kalenderblatt 2021: 9. Februar – was ist heute passiert?

Hannover. Das aktuelle Kalenderblatt für Dienstag, den 9. Februar 2021: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

Kalenderblatt: Dienstag, 9. Februar 2021

6. Kalenderwoche, noch 325 Tage bis zum Jahresende Sternzeichen: Wassermann Namenstag: Anja, Anne, Lambert, Polly

Historie: Was ist am 9. Februar passiert?

Ein Blick in die Geschichte kann den Blick auf die Gegenwart schärfen. Welche Ereignisse fanden am 9. Februar statt?

2018 – In Pyeongchang (Südkorea) werden die 23. Olympischen Winterspiele eröffnet. Norwegen belegt im Medaillenspiegel den ersten Platz vor Deutschland, Kanada und den Vereinigten Staaten auf den Plätzen zwei, drei und vier.

2016 – In Bad Aibling kollidieren auf der Mangfalltalbahn zwei Meridian-Züge der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) auf eingleisiger Strecke. Elf Menschen kommen bei dem Unglück ums Leben, 18 Menschen verletzen sich schwer, 63 leicht.

2012 – Der Internationale Sportgerichtshof (TAS) spricht den früheren deutschen Profiradrennfahrer Jan Ullrich wegen Dopings schuldig. Rückwirkend werden ihm der dritte Platz bei der Tour de France 2005 und der Sieg bei der Tour de Suisse 2006 aberkannt.

1969 – Jungfernflug der Boeing 747. Bis 2005 ist der „Jumbo-Jet“ das größte Passagierflugzeug der Welt.

1964 – Die Beatles haben ihren ersten Auftritt im US-amerikanischen Fernsehen. In der „Ed Sullivan Show“ spielt die Gruppe fünf Lieder vor einem Millionenpublikum und erlangt einen enormen Bekanntheitsschub.

1943 – Nach der verlorenen Schlacht um Guadalcanal im Pazifikkrieg ziehen die Japaner ihre letzten Truppen von der Pazifikinsel ab. In der Folge wird diese zu einem alliierten Stützpunkt ausgebaut. Die Schlacht markiert einen Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs.

1926 – Der norwegische Ingenieur Erik Rotheim erfindet die Sprühdose, um damit seine Skier besser einzuwachsen. Am 9. Oktober 1927 erhält er in Deutschland das Patent für seine Erfindung.

1907 – In London demonstrieren 3000 britische Suffragetten für die Einführung des Stimmrechts für Frauen. An der Spitze der Frauenrechtsbewegung stehen Lady Frances Balfour und Lady Millicent Garrett Fawcett. Erfolg hatte die Bewegung in Großbritannien schließlich durch zwei Gesetze in den Jahren 1918 und 1928.

1895 – Die erste Weltmeisterschaft im Eiskunstlauf wird in Sankt Petersburg ausgetragen. Der Deutsche Gilbert Fuchs ist der erste Sieger des neuen Wettbewerbs. Als Wiege der Sportart gilt Großbritannien.

Prominente Geburtstage am 9. Februar

Wer wurde am 9. Februar geboren?

1981– Tom Hiddleston (40), britischer Schauspieler („Midnight in Paris“, „Gefährten“, „Avengers: Endgame“)

1979– Zhang Ziyi (42), chinesische Schauspielerin („Tiger and Dragon“, „House of Flying Daggers“)

1966 – Christoph Maria Herbst (55), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher („Stromberg“, „Der WiXXer“, „Wo ist Fred?“)

1945– Mia Farrow (76), US-amerikanische Schauspielerin („John und Mary“, „Der große Gatsby“, „Tod auf dem Nil“)

1943 – Joseph E. Stiglitz (78), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der Columbia University, ehemaliger Chefökonom der Weltbank (1997–2000)

1942 – Carole King (79), US-amerikanische Sängerin („Natural Woman“, „You‘ve Got a Friend“)

1940 – Hubert Burda (81), deutscher Verleger, Eigentümer des Medienkonzerns Hubert Burda Media

1846 – Wilhelm Maybach, deutscher Konstrukteur und Automobilpionier, gestorben 1929

Prominente Todestage am 9. Februar

Wer ist am 9. Februar gestorben?

2019 – Tomi Ungerer, französischer Illustrator und Schriftsteller, („Der Zauberlehrling“, „Das Biest des Monsieur Racine“)

2001 – Herbert A. Simon, US-amerikanischer Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler, Nobelpreisträger (1978)

1995 – James William Fulbright, US-amerikanischer Politiker, Namensgeber des gleichnamigen, international renommierten Stipendienprogramms

RND/ mit Wikipedia