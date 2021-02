Minus 20,7 Grad: Kältester Wintermorgen in Dänemark seit neun Jahren

Kopenhagen. Bibbern in Dänemark: Deutschlands nördlichster Nachbar hat seinen kältesten Wintermorgen seit über neun Jahren erlebt. Begünstigt unter anderem durch Windstille und den Schneefall der vergangenen Tage wurden in Horsens gut 120 Kilometer nördlich der deutsch-dänischen Grenze am Freitagmorgen minus 20,7 Grad Celsius gemessen, wie das Dänische Meteorologische Institut (DMI) mitteilte. Ein ähnlicher Wert wurde in Dänemark zuletzt am 5. Februar 2012 registriert.

Auch in anderen dänischen Landesteilen lagen die Temperaturen am Freitag vorübergehend im deutlich zweistelligen Minusbereich, etwa im Zentrum von Jütland mit 17,9 und auf Fünen mit minus 19,5 Grad. In Kopenhagen war es zwar nicht ganz so kalt, trotzdem waren auch dort die Seen und weite Teile der Kanäle zugefroren.

