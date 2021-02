Fulda: Toter Mann mit Schussverletzungen in Auto gefunden

Fulda. In einem abgestellten Auto in Fulda ist am frühen Montagmorgen ein toter Mann gefunden worden. Es sei die Leiche eines 41-Jährigen aus Fulda, sie habe „augenscheinlich“ Schussverletzungen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Todesursache und die Umstände seines Todes seien noch völlig unklar, die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Die Staatsanwaltschaft Fulda ordnete eine Obduktion an. Die Ermittler sicherten an dem Fundort im Stadtteil Neuenberg Spuren und befragten Zeugen, auch Beamte des Landeskriminalamtes (LKA) kamen zur Unterstützung. Im Einsatz waren auch ein Spürhund und eine Drohne.

RND/dpa