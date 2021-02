Entfleuchte Giftschlange geschnappt – Mietshaus wieder bewohnbar

Köln. In Köln ist eine Giftschlange in einer Mietwohnung entfleucht und erst nach einem Tag wieder aufgetaucht - nachdem das ganze Haus geräumt und versiegelt worden war. Sie wurde in der Wohnung des Besitzers auf dem Weg zu einer Futterfalle geschnappt, wie ein Sprecher der Stadt am Montagabend berichtete. Es gehe ihr gut.

Der Besitzer hatte am frühen Morgen die Feuerwehr darüber informiert, dass er die etwa 20 Zentimeter lange Korallenschlange seit Sonntag vermisste. Sie befand sich nicht mehr in ihrem Terrarium. Einsatzkräfte versiegelten daraufhin zunächst die Wohnung, später das ganze Haus. Die Bewohner des Zehn-Parteienhauses mussten ihre Wohnungen verlassen. Die meisten kamen privat unter. Nachdem die Schlange wieder aufgetaucht war, durften sie nach Hause zurückkehren.

Den Angaben zufolge handelte es sich um ein sechs Monate altes Jungtier mit geringerer Giftmenge. Dennoch sei „mit äußerster Vorsicht vorzugehen“, warnte die Stadt. Die aus Südafrika stammende Schlange setze bei einem Biss ein Nervengift frei. Bisse durch ausgewachsene Tiere könnten sogar tödlich verlaufen. Hier sei allerdings mit einer „leichten bis mittelschweren Reaktion auf einen Biss zu rechnen“, teilte die Stadt mit.

RND/dpa