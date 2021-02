„Tatort“-Schauspieler Hans-Jochen Wagner: Händeschütteln kostet Überwindung

Baden-Baden. Nach fast einem Jahr Corona-Pandemie kann „Tatort“-Kommissar Hans-Jochen Wagner (52) die Hygiene-Regeln aus dem Alltag auch am Set nur noch schwer ablegen. Zum Beispiel, wenn er jemandem beim Drehen die Hand geben soll: „Da kommt jemand in den Raum und man zögert, es zu machen“, sagte Wagner den „Badischen Neuesten Nachrichten“. „Bei all den Berührungen ist man durch den Pandemie-Alltag schon so trainiert, dass man das gar nicht macht und sich eher überwinden muss, es in der Szene zu tun, weil man es verlernt hat.“

Die Dreharbeiten fänden in einer gewissen Isolation statt. Es gebe Kontaktbeschränkungen, alle trügen ständig Masken, alles werde desinfiziert, ständig werde getestet. „Beim Mittagessen sitzen alle Leute einzeln an Tischen. Das sieht aus wie bei einer Abiturprüfung“, sagte Wagner, der im Schwarzwald-„Tatort“ den Ermittler Friedemann Berg spielt.

RND/dpa