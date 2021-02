Nach Festnahme von Rapper Pablo Hasél: Angriff auf Polizeistation in Vic

Vic. Nach Protesten in mehreren Städten, darunter Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca und Girona, haben Anhänger des spanischen Rappers Pablo Hasél am Dienstag eine Polizeistation in der Stadt Vic angegriffen. Das berichtet die katalonische Tageszeitung „La Vanguardia“. Ein wütender Mob habe versucht, die Station zu stürmen, zudem hätten viele der Protestierenden Gegenstände geworfen, um die Fenster von außen zu zertrümmern. Es sei dieselbe Gruppe gewesen, die zuvor an den Türen der Gerichte randaliert habe.

In den sozialen Netzwerken wirkt die Szenerie ähnlich: Ein Video auf Twitter zeigt eine aufgeregte Menschenmasse. Es fliegen Stühle, Polizisten und Protestierende geraten aneinander.

Die Polizei habe sich überwältigt von der Gewalt der Demonstrierenden gezeigt. Anteilnehmende wie örtliche Kommissare und Innenminister Miquel Samper besuchten die Polizeistation dem Bericht zufolge nach dem Angriff. Sie hätten ihre Unterstützung zeigen wollen.

Rapper wegen Monarchiebeleidigung festgenommen: Spanier protestieren

Auch in anderen Teilen Spaniens kam es nach der Inhaftierung des Rappers am Dienstagabend zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und Polizei. So setzten zum Beispiel in der katalanischen Hauptstadt Barcelona die Protestler – nach Medienschätzungen rund 2000 – Müllcontainer in Brand. Sie errichteten Straßenbarrikaden und bewarfen die Beamten mit Steinen, Flaschen und Böllern und skandierten Slogans wie „Freiheit für Pablo Hasél“ oder „Tod dem spanischen Regime“. Eine junge Demonstrantin sei an einem Auge schwer verletzt worden, berichtet die Zeitung „La Vanguardia”.

Hasél hatte sich in Uni verbarrikadiert, um gegen die Haft zu protestieren

Am Dienstagmorgen hatte die Polizei den wegen Beleidigung der Monarchie und Verherrlichung von Gewalt zu einer Haftstrafe verurteilten Rapper festgenommen. Hasél hatte sich in der Universität der katalanischen Stadt Lleida verbarrikadiert. Der 32-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Pablo Rivadulla Duró heißt, hatte es abgelehnt, die Haftstrafe freiwillig anzutreten. Dutzende Studierende, die die Festnahme zu verhindern suchten, wurden von der Polizei abgeführt.

