Drei Verletzte nach Explosion in Lidl-Verwaltungsgebäude in Neckarsulm

Neckarsulm. In einem Verwaltungsgebäude der Supermarktkette Lidl in Neckarsulm (Baden-Württemberg) hat es am Nachmittag eine Explosion gegeben, wie die Polizei gegenüber dem Redaktionsnetzerk Deutschland (RND) bestätigte. Drei Mitarbeiter seien verletzt worden, als sich die Detonation in einem Raum ereignet hatte.

Der Bereich sei aktuell großflächig abgesperrt. Polizei, viele Rettungskräfte und ein Rettungshubschrauber seien vor Ort im Einsatz, berichtet die „Heilbronner Stimme“.

Dem RND sagte ein Polizeisprecher, dass die Ursache noch unklar sei. Medienberichte, wonach es sich um die Explosion einer Briefbombe handele, wollte er nicht bestätigen.

RND/seb/msk