Kim Kardashian und Kanye West lassen sich scheiden

Los Angeles. Nach sechseinhalb Jahren ist die Ehe von Rapper Kanye West und Reality-TV-Star Kim Kardashian vorbei. Kardashian habe am Freitag in Los Angeles die Scheidung eingereicht, hieß es in Gerichtsdokumenten, die der Nachrichtenagentur AP vorlagen. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder. Nach einem Bericht des Promi-Portals „TMZ“ wollen sie sich das Sorgerecht für North (7), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (21 Monate) teilen.

Kaum ein Promi-Paar war in den vergangenen Jahren so im Blick der Öffentlichkeit wie „Kimye“. Das Paar ist seit 2012 zusammen. Ein Jahr später wurde das erste Kind geboren. Die 40-jährige Kardashian wurde vor allem durch ihre Realitiy-Show „Keeping Up With The Kardashian“ bekannt, die 2021 nach 14 Jahren eingestellt wird. West (43) hatte zuletzt mit einer Präsidentschaftskandidatur in den USA und wirren Aussagen bei Wahlkampfauftritten für Aufsehen gesorgt.

Kardashian war bereits zweimal verheiratet, für West war es die erste Ehe.

RND/AP