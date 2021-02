Zu viele Tagestouristen: Strenge Kontrollen auf Usedom

Usedom. Bereits am vergangenen Wochenende ging in Usedom nichts mehr – weil zu viele Tagesgäste unerlaubterweise auf die Insel wollten, sperrte die Polizei die Zufahrten. Auch am heutigen Samstag gab es ein ähnliches Bild: Zahlreiche Ausflügler wollten das gute Wetter nutzen. Bis zum Nachmittag berichtet die „Ostsee-Zeitung“ von rund 40 abgewiesenen Autos.

Touristische Reisen sind auf Usedom derzeit mehr oder minder untersagt. Übernachtungen sind im Lockdown ohnehin nicht erlaubt, aber auch Tagestourismus ist nahezu unterbunden. Nur Menschen, die im Landkreis Vorpommern-Greifswald leben, dürfen Usedom derzeit besuchen. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald gilt als Corona-Hotspot, daher ist die Bewegungsfreiheit eingeschränkt.

Tagestouristen auf Usedom: Polizei baute frühzeitig Kontrollstationen auf

Um eine Situation wie am vergangenen Wochenende zu verhindern, als sich die Autos kilometerlang stauten, hatte die Polizei bereits frühzeitig Kontrollstationen aufgebaut. Der Großteil der Menschen, die den Samstag auf Usedom verbringen wollte, hatte auch ein Recht dazu. Von insgesamt 202 kontrollierten Autos seien 42 abgewiesen worden, weil die Insassen nicht in Vorpommern-Greifswald lebten, so die „OZ“ unter Berufung auf die Polizei. Für Sonntag sind erneut Kontrollen angekündigt.

