Teerverschmutzung an Israels Küste bedroht Tiere und Strände

Nach Teerfunden an Israels Küste laufen Ermittlungen zur Ursache des Lecks, das Strände und Wildtiere bedroht. Am Samstag beteiligten sich Freiwillige zu Hunderten an Säuberungsaktionen, wie Medien berichteten.

Etliche mussten jedoch ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie Dämpfe eingeatmet hatten. Die israelische Behörde für Naturschutz und Parkanlagen rief Bürger auf, sich vom Strand an 16 der am schwersten verschmutzten Gemeinden fernzuhalten.

Verschmierte Fische, Schildkröten und andere Meerestiere entdeckt

Teerspuren wurden von Haifa im Norden bis in den Süden in Aschkelon nahe dem Gazastreifen entlang der Mittelmeerküste gesichtet, in dem Naturschutzgebiet Gador unweit der nordisraelischen Stadt Chadera wurden mit der schwarzen Masse verschmierte Fische, Schildkröten und andere Meerestiere entdeckt.

Neben der Ursache gibt auch der Zeitpunkt des Lecks den Behörden noch Rätsel auf. Allerdings wird angenommen, dass stürmisches Wetter die Schadstoffe zu Wochenbeginn an die Küste drückte. Erst am Donnerstag wurde ein toter Baby-Wal an einem Strand nahe Tel Aviv angeschwemmt. Ermittler prüfen nun, ob es eine Verbindung zur Teerverschmutzung gibt.

AP/RND