„Es war wie eine Therapie“: Max Giesinger schreibt Song über Scheidung seiner Eltern

Es ist ein sehr persönliches Thema, das Sänger Max Giesinger in seinem Song „Deine Zweifel“ aufarbeitet. „Du und Papa haben’s nicht länger als fünf Jahre gepackt. Und ob das was mit mir zu tun hat, hab ich mich immer gefragt“, heißt es etwa in der ersten Strophe. In einem Interview mit der „Bild“ hat der 32-Jährige über den Entstehungsprozess des Lieds gesprochen und darüber, dass dabei auch die ein oder andere Träne geflossen ist.

Max Giesinger: „Ich habe heftig geweint“

Wie nah der Songtext an der Realität liegt, machte Giesinger bereits zu Beginn des Interviews deutlich: „Der Text ist so erzählt, wie es damals war. Da ist nichts geschönt, nichts erfunden.“ Dabei seien auch einige tief liegende Gefühle wieder an die Oberfläche gekommen. „Das Lied zu schreiben war wie eine Therapie für mich selbst“, erklärte er der „Bild“.

Dementsprechend erleichtert fühle er sich nun nach Beenden des Songs, auch wenn dieser nach wie vor eine große emotionale Bedeutung für ihn habe: „Als ich im Oktober in Portugal war, habe ich mir für die Rückfahrt vom Flughafen ein Mietcabrio gegönnt und unterwegs zum ersten Mal die Songs angehört. Bei ‚Deine Zweifel‘ habe ich heftig geweint und geschluchzt.“

Max Giesinger: „Meine Mutti war schwer berührt“

Der 32-Jährige habe vor allem mit seiner Mutter, bei der er hauptsächlich aufgewachsen ist, über den Inhalt seiner Single gesprochen. Einige aus seinem familiären Umfeld hätten ihm zuvor sogar von der Veröffentlichung abgeraten, weil das Thema zu intim sei. „Doch meine Mutti war schwer berührt“, erzählte Giesinger laut „Bild“. Auch sein Vater habe positiv reagiert: „Als ich ihm den Song vorgespielt habe, hat er laut ausgeatmet und meinte: ‚Okay, das ist schon krasser Tobak. Aber du hast den Nagel auf den Kopf getroffen.‘“

Auch wenn das sehr persönliche Thema eine Herausforderung gewesen sei, bereue Giesinger nicht, seine Gefühle in dem Liedtext verarbeitet zu haben: „Dieser Song und die damit verbundene Aufarbeitung dieses Themas gehört zu den wichtigsten Schritten, die ich je gemacht habe. Das Leben fühlt sich jetzt einfacher an.“

