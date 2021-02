13-Jährigen erstochen: Haftbefehl gegen 14-Jährigen erlassen – Mordmotiv Eifersucht?

Sinsheim. Nach dem gewaltsamen Tod eines 13-Jährigen in Sinsheim bei Heidelberg (Baden-Württemberg) ist Haftbefehl wegen Mordes gegen einen 14-jährigen Verdächtigen erlassen worden, das Motiv der Heimtücke sei wohl erfüllt, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstagnachmittag mit. Der Jugendliche ist wegen eines früheren Messerangriffs bereits polizeibekannt. Das Obduktionsergebnis liegt noch nicht vor.

Motiv der Tat könnte Eifersucht gewesen sein, sagte der leitende Oberstaatsanwalt Andreas Herrgen bei einer Pressekonferenz. Den Ermittlungen zufolge hatten beide Jugendlichen zu einem weiteren Kind Kontakt, das auch am Tatort war. Dieses sei auch Grund der mutmaßlichen Eifersuchtsstreitereien gewesen.

Der tote Jugendliche war am Mittwochnachmittag in einem Feldgebiet gefunden worden. Als die Polizei vor Ort eintraf, stand der 14-Jährige mit Blut an seiner Kleidung und einem Messer in der Hand am Tatort. Tatwaffe war laut Polizei ein Küchenmesser. Er wurde festgenommen. In unmittelbarer Nähe hielt sich auch das strafunmündige Kind auf.

13-Jähriger mit Küchenmesser ermordet

Der 13-Jährige sei unter einem Vorwand an den Tatort gelockt worden, sagte Siegfried Kollmar, Leiter der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Dann sei er von dem 14-Jährigen mit mehreren Stichen mit dem Küchenmesser ermordet worden. Zuvor könnte es einen „kurzen Kampf“ zwischen den beiden Jugendlichen gegeben haben, so Kollmar. Auch bei dem strafunmündigen Kind würde eine Tatbeteiligung geprüft. Zum Motiv sagte Kollmar, es würde geprüft, ob „Eifersuchtsstreitigkeiten“ Hintergrund seien.

Dem verdächtigen Jugendlichen drohen nach Jugendstrafrecht bis zu zehn Jahre Haft. Er habe bislang keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht, sagte Oberstaatsanwalt Herrgen.

Der Sinsheimer Oberbürgermeister Jörg Albrecht (parteilos) zeigte sich bestürzt über die Tat. Er sei „schockiert“ gewesen, als er am Mittwochabend von der Tat gehört habe, sagte er bei der Pressekonferenz. „Ich kann mich an wenige Dinge erinnern, die einem so unter die Haut gehen.“

14-Jähriger: Bereits im November Mitschüler niedergestochen

Der mutmaßliche Täter soll im November 2020 an einer Realschule im nahe gelegenen Östringen einen damals 13-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben. Der Angreifer kam nach der Pause in das Klassenzimmer seines Opfers und fügte ihm mehrere Stichverletzungen am Oberkörper zu. Der schwer verletzte Schüler wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Hintergrund soll ein monatelanger Streit der damaligen Siebtklässler gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt war der Angreifer noch nicht strafmündig. Es wurde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

RND/seb/dpa