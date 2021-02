Nach Jobverlust zur Tafel: New Yorkerin hilft Menschen in Not

New York. Draußen stehen Dutzende New Yorker in einer Schlange und warten auf kostenloses Essen. Drinnen spricht Sofia Moncayo ein Gebet mit ihrem Team. Frauen um sie herum klatschen und jubeln, dann geht es an die Arbeit. Schon vorher haben sie stundenlang schwere Kisten geschleppt, Sachen sortiert – sie werden nicht bezahlt, sondern setzen sich für andere ein; verteilen Lebensmittel an der Kirche Mosaic West Queens Church.

„Eine der Sachen, für die wir sorgen wollten, ist, dass wir die Menschen in der Schlange bei der Essenausgabe nicht anschauen wie Leute, die Lebensmittel brauchen, sondern uns wirklich konzentrieren auf "hey, das sind unsere Nachbarn"“, sagt Moncayo mit Blick auf die Initiative im New Yorker Stadtteil Queens. Diese gibt es seit März, Moncayo übernahm im April die Leitung. Während der Coronavirus-Pandemie hat sich die Essensausgabe stetig vergrößert, Hunderte Menschen werden dort mittlerweile versorgt. Die meisten Lebensmittel kommen von einem Restaurant in der Nachbarschaft, von anderen Quellen und Bauern, die über ein Programm des US-Landwirtschaftsministeriums teilnehmen.

„Anderen zu helfen, macht chemisch etwas mit dem Gehirn“

Moncayo ist engagiert und hilft – was aber nicht bedeutet, dass sie keine eigenen Probleme hat. Sie wurde von ihrem Job in einer Baufirma freigestellt, ist arbeitslos, und hinkt fünf Monate bei der Miete für ein Martial-Arts-Studio hinterher, das ihr gemeinsam mit ihrem Mann gehört. Trotzdem hat sie Spendenaktionen geleitet und Absprachen mit Dutzenden Freiwilligen getroffen, die zweimal die Woche mehr als 1000 Kartons mit Essen an Familien verteilen.

„Ich denke, anderen zu helfen, muss chemisch etwas mit deinem Gehirn machen, denn wenn wir nicht all' das getan hätten, was wir tun, dann denke ich, wäre das eine viel beängstigendere Zeit gewesen.“ Anzupacken und anderen zu helfen, verändere die Perspektive, sagt Moncayo. „(Es) hilft dir zu glauben, dass auch du OK sein wirst.“

Die in Kolumbien geborene Moncayo nimmt auch ihre eigene Geschichte als Motivation. Sie erinnert sich, wie beim Aufwachsen in New York Lebensmittel knapp waren. Sie und ihre Familie standen ebenfalls an Essenstafeln an, um Brot und Käse zu bekommen. Manchmal habe sie sich geschämt.

Pandemie: Anstehen für kostenloses Essen für viele eine Herausforderung

Dass das Anstehen für kostenloses Essen nicht leicht fällt, kann auch die Anwohnerin Carol Sullivan berichten. Als die Theater am Broadway wegen der Corona-Pandemie dicht machten, verlor sie ihren Job als Bühnenmanagerin. Zuerst sei sie skeptisch gewesen, an die Tafel zu gehen, erzählt sie. Aber Moncayo und die anderen Freiwilligen hätten sie willkommen geheißen. „Das ist eine Verknüpfung zu der Gemeinschaft gewesen, die ich vorher nicht hatte und es erspart mir eine Menge Angst darüber, Geld zum Bezahlen von Essen über das Bezahlen von Rechnungen zu stellen.“ Ihre Not schildert Sullivan dann noch deutlicher: „Wenn du einen Dollar hast, musst du ihn an so vielen Stellen mehrfach umdrehen. Sie (von der Essensausgabe) zu haben, hat die Wahl weniger stressig gemacht.“

RND/AP