Angebliche Drohungen: Ermittlungen gegen Bundespolizisten in Postdam

Potsdam. Der Fall ist schon knapp ein Jahr her, könnte aber nun Konsequenzen nach sich ziehen. Wie die „Märkische Allgemeine Zeitung“ (MAZ) am Freitag berichtete, geriet Kevin S., ein Mitarbeiter der Bio-Company-Filiale im Potsdamer Hauptbahnhof, am 20. März 2020 mit einem Kunden aneinander. Dieser soll ihn angeherrscht haben, er solle die gekaufte Wasserflasche gefälligst nur mit zwei Fingern anfassen. Der Kunde, ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn, hatte offenbar Angst, sich mit dem damals neuartigen Coronavirus anzustecken. Doch Kevin S. wollte sich den barschen Ton nicht gefallen lassen.

„Die Stimmung war aggressiv“

Deshalb fotografierte er die Dienstnummer des Mitarbeiters, um sich später über ihn beschweren zu können. Kurze Zeit später tauchte der Securitymann mit zwei Bundespolizisten im Laden auf. Beide wollten, dass S. das Foto löscht. Um den Vorfall aufzuklären, ging S. mit seiner Chefin zum Revier der Bundespolizei, wo der Streit eskalierte. „Die Stimmung war aggressiv, die Polizisten haben gar nicht mit sich reden lassen,“ wird Kevin S. in der „MAZ“ zitiert. Die Beamten sollen ihm nach eigenen Angaben auch gedroht haben, heißt es.

Zurück am Arbeitsplatz bekam Kevin S. Besuch vom Dienstgruppenleiter der Bundespolizei, der ihn bat, den Vorfall zu vergessen. Er forderte S. auf, ein Schreiben zu unterzeichnen, in dem er sich damit einverstanden erklären sollte, keine Anzeige gegen den Beamten zu erstatten. S. setzte tatsächlich seine Unterschrift unter den handgeschriebenen Zettel – in dem Bewusstsein, dass das Schriftstück keinen rechtlichen Wert hatte.

Die Bundespolizei hat ein Verwaltungsverfahren eingeleitet

Der Pressesprecher der Bundespolizeidirektion Berlin, Jens Schobranski, bestätigt auf „MAZ“-Anfrage den Vorfall im Potsdamer Hauptbahnhof. Das fragwürdige Schreiben sei von einem Beamten ausgestellt worden. Allerdings würden sich die Erinnerungen der beteiligten Beamten von denen des Betroffenen unterscheiden. So sei von den Drohungen im Revier der Bundespolizei keine Rede.

Die Bundespolizei habe ein Verwaltungsverfahren eingeleitet, „um den Fall weiter auf straf- beziehungsweise dienstrechtliche Relevanz zu prüfen“. Die Beamten erwartet möglicherweise ein Disziplinarverfahren.

RND/hma